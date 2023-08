Rc Auto: in arrivo l’obbligo assicurativo anche per bici e monopattini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giro di vite per i veicoli elettrici leggeri. Il Governo Meloni ha deciso di estendere l’obbligo assicurativo anche a bici e monopattini. Una stretta annunciata che ora si avvia a diventare realtà dopo il via libera del Consiglio dei ministri. La direttiva europea di riferimento deve essere recepita entro il 23 dicembre 2023.

Il decreto è stato proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e con l’ampliamento della categoria dei mezzi soggetti a obbligo di RC, si includono proprio i monopattini e le biciclette dotati di un accumulatore.

L’obbligo di assicurazione si estende indipendentemente dal tipo di area dove i mezzi vengono impiegati, come ad esempio zone soggette a restrizioni, come gli aeroporti, ma anche se sono fermi.

Il decreto prevede anche il rafforzamento dello strumento gratuito di preventivazione per confrontare condizioni e prezzi delle differenti assicurazioni, consultabile sui siti del ministero delle Imprese e dell’Ivass.

Delineata in modo chiaro la possibilità di sospendere l’assicurazione in caso di inutilizzo del mezzo. Dunque d’ora in poi non sarà una facoltà concessa dalla compagnia ai consumatori, ma un obbligo da parte della società. Il termine di sospensione potrà essere prorogato più volte, ma non oltre i nove mesi, rispetto all’annualità di dodici mesi.

Dunque se Bruxelles sul tema monopattini e bici elettriche aveva deciso di mantenersi ‘neutrale’, lavandosene in sostanza le mani e lasciando libero arbitrio ai singoli Stati, l’Italia si subito infilata nella fessura lasciata aperta e ha deciso di estendere l’obbligo assicurativo anche i veicoli elettrici leggeri.

Il pressing di Salvini. Il titolare dei Trasporti, Matteo Salvini, aveva più volte paventato l’introduzione dell’assicurazione per i monopattini. I dati mostrerebbero infatti un aumento del numero delle vittime e degli incidenti che hanno coinvolto questi mezzi di micromobilità urbana. Se nel 2021 le vittime sono state 9, nel 2022 sono salite a 16, con un incremento del 77,8%. In totale, gli incidenti che hanno visto coinvolti individui a bordo di monopattini sono stati 2.929 nel 2022, con un incremento del 39,4% rispetto ai 2.101 dell’anno precedente.

I dati di Asaps. Secondo l’Associazione dei sostenitori della polizia stradale, nei primi sette mesi del 2023 sono stati 759 i morti nei weekend sulle strade italiane : 360 in auto, 254 in moto, 83 pedoni (e carrozzine elettriche), 57 in bicicletta (monopattini compresi), e 5 su veicoli pesanti e mezzi agricoli. Dati che si riferiscono ai soli tre giorni di ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica.