Panda si schianta sulla cuspide del guardrail in Valsugana: grave una donna

Brutto incidente lungo la strada statale Valsugana, domenica sera, 27 agosto: una donna è rimasta gravemente ferita nell’uscita di strada della sua utilitaria, che si è incastrata nella cuspide del guardrail a Solagna.

L’incidente è avvenuto alle 19,20, quando la Fiat Panda guidata da una 64enne diretta verso Bassano ha perso il controllo dell’auto, andando a schiantarsi contro la cuspide di un guardrail. Disintegrata la parte anteriore del veicolo. Ad allertare i soccorsi sono stati i numerosi automobilisti in transito, alcuni dei quali hanno assistito allo schianto.

Sul posto sono arrivati subito un’ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco, partiti entrambi dalle rispettive sedi di Bassano.

I pompieri arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda, mentre la donna – rimasta vigile nonostante la gravità delle ferite, è stata stabilizzata dal personale sanitario e trasferita in ospedale in codice rosso. I vigili fuoco hanno quindi messo in sicurezza il tratto della strada interessato e in quel momento percorso da moltissimi veicoli data l’ora e il giorno di rientro dalle vacanze e gite di giornata in montagna.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.