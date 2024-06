Bilico-frigo alimentato a gas liquido si rovescia fuori dalla strada: vigili del fuoco in azione

Poco prima delle 7:30 di oggi, venerdì 14 giugno, i vigili del fuoco hanno iniziato ad operare in via Baracche a Tezze su Brenta per un autoarticolato adibito a trasporto alimentari freschi, finito rovesciato su un fianco. Illeso l’autista.

Il mezzo è alimentato a gas naturale Llquefatto (gnl): la squadra dei vigili del fuoco accorsa da Bassano del Grappa con due automezzi, ha provveduto a chiudere le valvole dell’alimentazione del veicolo e a verificare che non ci fossero perdite di gas in corso, oltre a monitorare la pressione nei serbatoi. Sono poi iniziale le operazioni di trasferimento del carico su un altro mezzo per poi procedere al recupero del camion. Sul posto i carabinieri che hanno deviato il traffico.