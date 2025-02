Malore nel cantiere della ex Tricom Galvanica: morto sul posto un sessantenne

Si è sentito male in cantiere, andando in arresto cardiaco dal quale, nonostante i soccorsi celeri, non è riuscito a salvarsi. E’ morto così nel primo pomeriggio a Tezze sul Brenta un sessantenne.

Il dramma si è consumato intorno alle 14,30 nel cantiere della ex Tricom Galvanica in via Tre Case, al civico 257. I lavori si stanno occupando della definitva bonifica dell’area, al centro di gravissimo caso di inquinamento da cromo esavalente nei decenni scorsi.

L’uomo si è sentito male mentre stava lavorando: immediati i soccorsi dei colleghi. Il 60enne è andato in arresto cardiaco: sol posto sono arrivati in velocità un’ambulanza e un’auto medica del Suem 118 ed è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso. I lunghi tentativi di rianimazione non hanno dato però l’esito sperato e il medico ha dovuto alla fine arrendersi e dichiararne il decesso sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana. Questi ultimi dovranno ora accertare eventuali responsabilità.

