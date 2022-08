Freeclimber perde l’appiglio con la roccia e cade nel vuoto, trasportato all’ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stava salendo la via American beauty in Valle San Felicita quando, improvvisamente, ha perso l’appiglio con la roccia all’altezza del primo rinvio cadendo nel vuoto per alcuni metri e sbattendo la testa su una ceppaia. La vittima dell’incidente è un 58enne di Tezze sul Brenta, trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa con un possibile trauma cranico e alla schiena.

Il freeclimber è stato tratto in salvo poco dopo le 10 di oggi, 27 agosto, dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per recuperare l’uomo si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero di Dolomiti Emergency. Una volta giunti sul posto, soccorritori e personale medico, hanno prestato le prime cure all’uomo scendendo con un verricello, dopo averlo caricato nella barella è stato trasportato al nosocomio San Bassiano per accertamenti clinici.