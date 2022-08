Maltempo: fulmine su abitazione, va a fuoco il tetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il maltempo che in queste ore si è manifestato nel vicentino sta registrando i primi danni. Dalla mattinata di oggi 27 agosto, temporali e fulmini sono presenti in tutta la provincia, uno di questi si è scagliato contro un’abitazione di Zanè mandando a fuoco il tetto poco dopo le 11.

Immediato l’allarme lanciato ai vigili del fuoco di Schio, intervenuti tempestivamente in via Cavour, nel comune zanadiense. Al loro arrivo le fiamme stavano avvolgendo le travi di legno, i pompieri giunti sul posto con due mezzi hanno richiesto l’ausilio di un’autoscala arrivata da Vicenza. Tanta paura per la famiglia residente nell’immobile che fortunatamente è rimasta illesa, per ripristinare la situazione e mettere in sicurezza l’abitazione ci sono volute quasi due ore