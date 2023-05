Moto con due persone in sella urta un’auto sulla rotatoria. In ospedale una 41enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale stamattina a Thiene, di fronte al piazzale di sosta del supermercato Aldi sulla nuova rotatoria: coinvolti due veicoli. Si tratta di una motocicletta Cagiva e di un’auto, di marca Citroen, con bilancio sul piano sanitario di una persona ferita.

Si tratta di una donna di 41 anni residente a Villaverla, caduta dalla sella in malo modo sull’asfalto dopo l’urto accidentale, e soccorsa da una squadra di emergenza del Suem 118 giunta dall’ospedale di Santorso.

La vicentina, passeggera sulla moto, è stata poi ricoverata in pronto soccorso con un codice di media gravità (giallo), per valutazioni delle mediche più approfondite sulle contusioni o eventuali fratture riportate nello scontro. Gli accertamenti sono in corso nella mattinata, escluse delle conseguenze gravi. Illeso il conducente della Cagiva così come l’automobilista al volante della vettura Citroen che si era immessa nella rotatoria da via XXV Aprile, mentre il mezzo a due ruote proveniva dalla stazione dei treni con direzione Zanè.

Per i soccorsi e i rilievi presenti sul posto dopo la richiesta di soccorso sia il team del 118 che una pattuglia di polizia locale del consorzio Nord Est Vicentino. Il traffico, a quell’ora del mattino sostenuto, ha subito inevitabili rallentamenti poi risolti grazie all’impegno degli operatori inviati dal comando thienese.