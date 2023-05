“Missione a Bruxelles per nove giovani del Thienese: impareranno ad essere cittadini d’Europa

Dall’Unione Europea, tramite Alda – Associazione Europea per la Democrazia Locale – è arrivato a Thiene un finanziamento di 16mila euro per il progetto SEI Reloaded: assicurerà la partecipazione di giovani dai 18 ai 35 anni – residenti nei Comuni di Thiene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Villaverla e Zanè – a un percorso formativo sul tema della cittadinanza attiva e sulla coproduzione di politiche locali per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con riguardo ai temi dell’istruzione, della parità di genere e della sostenibilità delle città.

La prima attività in calendario è la partecipazione all’assemblea generale di Alda dal 6 al 9 giugno a Bruxelles di nove ragazze e ragazzi, già selezionati, con relativi accompagnatori. Si tratta di un incontro dove tutti i membri e i partner di Alda si riuniscono per lo scambio di informazioni e di esperienze sulle principali attività e obiettivi dell’Unione Europea, per la condivisione di conoscenze e buone pratiche su questioni quali la migrazione, l’inclusione, la parità di genere, la protezione ambientale, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani. “L’Assemblea – spiega Marco Boaria, responsabile Alda Vicenza – è anche un vero e proprio festival su tematiche di governo locale”.

I requisiti per la partecipazione erano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, la residenza in uno dei sette Comuni dellla rete SEI, essere operativi in ambito educativo, sportivo e ricreativo, in particolare nel mondo giovanile e la capacità di generare impatti sociali sui temi del progetto, oltre che la conoscenza della lingua inglese in quanto tutte le attività verranno svolte in lingua inglese. Dopo la “missione” a Bruxelles, i ragazzi potranno partecipare ad altre iniziative che saranno realizzate fino a novembre e che coinvolgono, oltre che i ragazzi, anche adulti.

Gli eventi del progetto SEI Reloaded sono quindi una preziosa occasione per fornire stimoli, idee, novità e rendere le nuove generazioni partecipi di una realtà che sembra lontana, ma che in realtà coinvolge tutti quotidianamente. Al termine del progetto ai giovani partecipanti è richiesto di redigere una proposta che contenga un’idea/progetto di intervento in ambito giovani e Europa.

La finalità dell’iniziativa è, dunque, quella di coinvolgere ragazzi e giovani in materia di progettazione Europea, cittadinanza attiva, conoscenza alle principali politiche e strategie dell’Unione e promozione dei diritti della non discriminazione, dell’uguaglianza e dell’integrazione.

Il Comune di Thiene è partner di Alda+, Associazione delle Agenzie delle Democrazie Locali, dal 2008 con la finalità di partecipare a progetti di valenza europea ed internazionale su bandi regionali ed europei. Con l’obiettivo di ampliare le opportunità di finanziamento esterno il Comune di Thiene ha rinnovato nel 2022 un protocollo d’intesa per la realizzazione del Servizio Europeo Intercomunale (SEI), sottoscritto dai sette Comuni. Le funzioni del SEI sono la promozione di percorsi in-formativi in tema di politiche europee e di progettualità europee in ottica intercomunale, il controllo di opportunità derivanti dai programmi e bandi dell’Unione Europea e l’animazione territoriale sul tema dell’Europa.

“Accogliamo i primi buoni frutti del lavoro di squadra che stiamo portando avanti per la formazione del personale comunale e di giovani alla cittadinanza attiva in un’ottica europea – spiega Marina Maino, assessora al Turismo e ai Bandi Fondi Europei -. Ringrazio le amministrazioni comunali del territorio che hanno accolto la nostra proposta e hanno aderito all’accordo di programma del SEI e, in particolare, a questa iniziativa specifica”.

“È una bella possibilità offerta ai Comuni di dimensioni più piccole – afferma Maria Teresa Sperotto, sindaco di Fara Vicentino – e ringrazio i colleghi per la collaborazione e perché si tratta di un percorso che abbiamo scelto ed individuato assieme”. “Sono due i giovani del Comune di Zanè che partecipano – spiega il sindaco Roberto Berti –. Sarà per loro sicuramente un’esperienza positiva con un ritorno anche per tutta la Cittadinanza. Siamo soddisfatti di aver partecipato”. “Anche a Lugo sono due i giovani coinvolti nell’iniziativa – è il commento del vice Sindaco Roberto Rabito -. Il valore aggiunto del progetto è la collaborazione tra amministrazioni comunali che si confrontano e lavorano assieme”, mentre per Marco Guzzonato, sindaco di Marano Vicentino: “L’esperienza di un tavolo sovracomunale è assolutamente positiva. I temi su cui i ragazzi si misureranno sono cruciali e delicati e meritano una lettura più ampia di quella in chiave locale”.