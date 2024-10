Sammy Basso, salma “donata” alla scienza come da sua volontà. Venerdì a Tezze l’addio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era attesa solo la conferma ufficiale, arrivata oggi: sarà lo spazio tra lo stadio comunale di Tezze sul Brenta e la chiesa locale ad accogliere chi vorrà salutare Sammy Basso con il feretro, venerdì 11 ottobre. Il sindaco tedarota Luigi Pellanda ieri, dopo aver proclamato il lutto cittadino, aveva subito espresso la disponibilità dell’impianto sportivo, non essendo l’interno della chiesa parrocchiale di capienza idonea a ospitare quanti – si prevede qualche centinaia di persone – intendono partecipare in prima persona all’ultimo saluto al piccolo ma solo per la statura, il grandissimo e amatissimo Sammy. La cui morte improvvisa ha scosso l’Italia intera. La cerimonia sarà celebrata dal vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto.

Il ricercatore e biologo vicentino è spirato sabato scorso, intorno alle 23, ad Asolo nel corso di un ricevimento nuziale. Sammy Basso era tra gli invitati alle nozze di amici, quando ha accusato un malore, spegnendosi attorniato da chi gli ha voluto bene fino all’ultimo. Aveva solo 28 anni, ma costituiva il paziente vivente affetto da progeria più longevo al mondo. Il suo volto, ma anche i suoi messaggi lanciati negli anni attraverso l’associazione che porta il suo nome, erano conosciuti in tutto il pianeta.

Proprio alla ricerca per contribuire a debellare questa malattia, lui aveva dedicato tutta la sua vita adulta: a partire dagli studi universitari coronati con la laurea a Padova al suo impegno professionale. E anche il post vita, come è stato reso noto all’indomani della triste notizia del decesso improvviso di Sammy, che aveva disposto di donare il suo corpo alla scienza, una volta spenta la fiammella. Un desiderio esaudito dai familiari, con la madre Laura e il padre Amerigo e gli altri affetti più cari a Sammy sempre al suo fianco anche nel portare a termine le sue volontà. Saranno compiute delle analisi sui tessuti, a Padova, prima di restituire la salma alla famiglia per la sepoltura (nel cimitero di Tezze sul Brenta). Sempre su desiderio di Sammy, a tutti coloro che intendono dimostrare la propria vicinanza viene chiesto di non portare fiori ma di donare l’equivalente all’AIProSaB, in suo nome.

La celebrazione del funerale si terrà alle 15.30 all’esterno, attrezzando gli spazi tra Chiesa e impianti sportivi con sedie e altare all’aperto, con il meteo che dovrebbe garantire uno svolgimento in sicurezza. Il feretro giungerà sul posto alle 14.50, con la cerimonia solenne preceduta dalle 15 da una condivisione di testimonianze dedicate a Sammy e al suo impegno, anche come attivista sui temi della pace e del rispetto dell’ambiente. Giovedì 10 ottobre, alla vigilia delle esequie, la veglia di preghiera si terrà invece all’interno della Casa del Signore di Tezze sul Brenta (alle 20). Intanto, a Bassano del Grappa e altrove, si parla già di intitolazioni in suo onore, come quello del Centro Studi. Anche il Liceo Da Ponte frequentato da Sammy per gli studi superiori, si sta muovendo. Da ricordare che Basso era figlio unico, nato a Schio in Altovicentino, con famiglia da parte materna di Zanè.

In un comunicato che riporta le modalità di partecipazione alle esequie pubbliche, il mons. Brugnotto ha voluto anticipare un ricordo del giovane uomo divenuto negli anni una figura amica per tanti, tra i vicentini in particolare. Anche per i fedeli, seguendo il suo esempio, e ricordando la croce che portava sempre al collo. “La figura autentica di Sammy – scrive il vescovo di Vicenza – ha saputo intercettare i cuori di tutti, perché capace di parlare a chiunque con la stessa profondità. Ora, noi come comunità cristiana desideriamo condividere la nostra gratitudine per la sua straordinaria testimonianza e la grande eredità che ci lascia. Ai genitori, parenti ed amici esprimiamo vicinanza ed affetto. Invito tutti ad unirsi in preghiera perché il dolore umano sia trasfigurato dalla fede che ha caratterizzato Sammy stesso.” Ancora una volta, riprendendo le parole di Aiprosab: “Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa“.

Nel giorno del funerale, prevedendo un afflusso ingente importante di persone, l’accesso all’area individuata sarà consentito liberamente a partire dalle 13,30 fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto del vigente protocollo sanitario per le celebrazioni religiose e le pubbliche manifestazioni. Sono stati messi a disposizione dei fedeli i parcheggi della Chiesa di Stroppari e quello della zona artigianale di Stroppari, in via Tre Case. Il Comune ha predisposto anche un servizio navetta dalle 14 alle 15,30 e dalle 16,30 alle 17,30 per quanti lasceranno l’auto nella zona di Stroppari.