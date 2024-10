Esondato il torrente Rana, acqua a ridosso della strada e nei campi

Prime notizie di situazioni di criticità dall’Altovicentino, in particolare qui da Monte di Malo, dove viene segnalata dal portale specializzato Piccole Dolomiti Sport la “piena” e l’esondazione imminente del torrente Rana, affluente del Livergon. A sua volta poi con innesto idrico nell’Orolo nel territorio di Costabissara.

Le immagini in video raccolte da un automobilista di passaggio mostrano come la portata d’acqua “ingrossata” dalla pioggia battente del pomeriggio di martedì abbia ampiamente già superato gli argini, con l’acqua riversarsi nel canale dai campi imbevuti di pioggia. Siamo in zona di via Bressana, ma si stanno effettuando sopralluoghi anche in altre vie. Allertata Vi.abilità.

Già nelle forte ondata di maltempo riscontrata a fine maggio 2024 il paese di Monte di Malo aveva dovuto affrontare situazioni difficili, tra frane e smottamenti nel territorio collinare su cui sorge. Il sindaco locale, Mosè Squarzon, attraverso i canali social aveva avvertito i concittadini nel primo pomeriggio delle possibili criticità per il meteo avverso, dopo che la Regione Veneto aveva aggiornato il bollettino meteo.