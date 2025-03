Scuola media e palasport presi di mira dai vandali. Lezioni sospese per due giorni, indagini avviate

Estintori svuotati per gioco negli spazi interni palasport, devastazione nelle aule delle vicine scuole medie, al punto da dover annullare la sessione mattutina delle lezioni per dar modo ai tecnici del Comune di Altavilla Vicentina di valutare i danni, effettuare una sanificazione degli ambienti, e poter ripristinare lo status quo ordinario.

La denuncia contro ignoti sarebbe presentata già nelle scorse ore dal sindaco del Comune dell’hinterland del capoluogo berico, Rossella Zatton, oltre che dai proprietari di una vasta gamma di attrezzatura sportiva custodita nell’impianto sportivo. Materassi e strumenti che la polvere antincendio spruzzata dagli estintori – anche questi danneggiati e inservibili – avrebbe irrimediabilmente compromesso. Danni anche nell’istituto comprensivo locale, in particolare agli arredi scolastici e altro materiale didattico in uso. Tanto da richiedere due giorni di lavoro per rimediare.

Nell cittadina altavillese si punta il dito contro un gruppetto di giovani soliti a stazionare di sera fino a tarda ora nei pressi del Municipio, che si trova poco lontano dai due complessi pubblici “visitati” con il favore del buio. Forse adolescenti, o poco più, probabile che tra loro si identificano anche dei minorenni, con i loro genitori poi “chiamati in causa” a rispondere dei danni patiti alla scuola secondaria “Marconi” e nell’impianto indoor utilizzato dalle associazioni sportive della comunità.

Le operazioni di ripristino delle aule lordate saranno ultimate martedì mattina, trattandosi di materiali solventi che necessitano una bonifica, dando il via libera definitivo per il ritorno tra i banchi a partire da mercoledì. Come annunciato nei canali istituzionali del Comune, dove si indica domani, il 1 aprile, come giorno in cui si procederà a pulire gli spazi che ospitano gli studenti. E non è uno scherzo, nemmeno di pessimo gusto come quello di cui si sono “macchiati” i vandali per ora senza nome.