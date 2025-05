Ulss 7 con una nuova guida in Gestione Gare. Ruolo affidato a una bassanese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non di soli incarichi apicali del settore medico si compone un’azienda sociosanitaria locale, e l’Ulss 7 Pedemontana rende noto il conferimento di incarico a una professionista del territorio che va ad assume un ruolo chiave nell’organizzazione sanitaria locale. Ed è una donna bassanese che a breve dal San Bassiano “giocherà in casa” districandosi tra commi di leggi, regolamenti e cifre, la dottoressa Elisabetta Berno, ieri ufficialmente nominata responsabile dell’Uos “Gestione Gare”.

Laureata in Giurisprudenza all’Università di Padova e specializzata nelle professioni legali, la Berno ha costruito interamente la sua carriera all’interno dell’azienda socio-sanitaria. Ha iniziato come collaboratore amministrativo nei servizi di Promozione Familiare e Disabilità, per poi approdare alla Direzione Amministrativa dei Distretti e, dal 2012 ad oggi, all’Uoc Provveditorato Economato e Gestione Logistica, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. In quest’ultima unità, si è occupata in particolare dell’ufficio acquisti e dell’area gare per beni durevoli e sanitari, della programmazione annuale degli acquisti e delle procedure di gara, e della redazione delle richieste di autorizzazione alla Crite, la Commissione Regionale per l’Investimento, Tecnologia ed Edilizia.

“Sono onorata per questo incarico – commenta la dirigente -, che arriva in un momento cruciale per l’organizzazione delle gare. La nostra Azienda è impegnata in numerosi progetti di ampio respiro per potenziare i servizi ospedalieri e territoriali, e il contesto attuale richiede una rapida evoluzione delle tecnologie e dei bisogni. Il nostro compito è mettere l’Azienda nelle condizioni di rispondere a queste necessità nel modo più rapido ed efficiente possibile”.

Un concetto condiviso dal Direttore Generale Carlo Bramezza, che ha augurato buon lavoro alla bassanese, sottolineando come “le gare non siano semplicemente un obbligo di legge, ma uno strumento fondamentale per garantire acquisti trasparenti, alle migliori condizioni e con pari opportunità per tutti i fornitori qualificati. A questo – ha aggiunto Bramezza – deve affiancarsi un’efficienza interna per rispondere con celerità alle esigenze dell’Azienda, che in ultima analisi sono le esigenze dei nostri pazienti”.

