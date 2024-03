Ulss 7, “Squadra vincente non si cambia”: Bramezza riconferma Di Caprio, Conte e Frezza

Dopo la riconferma di Carlo Bramezza in qualità di direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, nella giornata di oggi proprio Bramezza ha ufficializzato il rinnovo in blocco di tutta la direzione strategica: Michela Conte come direttore amministrativo, Antonio di Caprio in qualità di direttore sanitario ed Eddi Frezza come direttore dei servizi socio-sanitari.

“I risultati raggiunti in questi tre anni sono frutto di un lavoro di squadra – sottolinea Bramezza – ed era naturale dunque che insieme a me venisse confermata l’intera squadra, appunto. La dottoressa Conte, il dottor Di Caprio e il dottor Frezza (in rigoroso ordine temporale con cui avevano assunto i loro attuali incarichi, ndr.) hanno dimostrato grandi competenze nei rispettivi ruoli, insieme alla capacità di creare intorno a loro un gruppo di lavoro coeso, oltre che di fare squadra internamente alla Direzione”.

“C’è la consapevolezza di avere fatto molto – prosegue il dg dell’Ulss 7 Pedemontana – ma soprattutto di avere ancora moltissimo lavoro da fare: penso al tema della riduzione delle liste di attesa, alla necessità di dare risposte ai nuovi bisogni assistenziali della popolazione e naturalmente ai tanti cantieri finanziati tramite il Pnrr che sono già partiti o in fase di partenza. Questo senza dimenticare il maxi progetto di adeguamento antisismico del San Bassiano e la realizzazione del secondo stralcio dell’ospedale di Asiago. Sicuramente in questa prospettiva poter contare su una squadra già ben rodata e in continuità con gli ultimi tre anni rappresenta la migliore garanzia di riuscire a procedure con grande rapidità ed efficacia. Squadra che vince non si cambia!”.

Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Padova, prima di arrivare alla Direzione Amministrativa dell’Ulss 7 Pedemontana, nel 2021, Michela Conte aveva ricoperto dal 2013 l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Ulss 4 Veneto Orientale.

Antonio Di Caprio, invece, è stato Direttore Medico dell’ospedale San Bassiano dal 2016 al 2020 e parallelamente dell’ospedale di Asiago dal 2015 al 2021, quando appunto era stato nominato Direttore Sanitario.

Infine per Eddi Frezza la riconferma è arrivata ad un anno dalla sua nomina, avvenuta nel marzo del 2023, dopo un periodo alla guida dell’Unità Operativa Semplice dipartimentale “Sociale” dell’Ulss 7 Pedemontana e precedenti esperienze come direttore di centri servizi per anziani non autosufficienti, oltre che di asili e centri diurni.