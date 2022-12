Frontale fra due auto in Valsugana. Ferita una donna, estratta dalle lamiere dai pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Frontale fra due auto questa mattina lungo la strada statale 47 Valsugana, nel territorio di San Nazario di Valbrenta. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30 di oggi, venerdì 2 dicembre e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa per estrarre una donna dalle lamiere contorte della sua auto.

Il frontale, che ha coinvolto una Lancia Y e un’altra auto, che proveniva dalla direzione opposta, è avvenuto a San Nazario dopo la stazione ferroviaria. L’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato violentissimo. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’utilitaria di colore nero la conducente, rimasta incastrata. Ferito anche l’autista dell’altra vettura, uscito autonomamente dall’abitacolo.

I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ospedale. Ad avere la peggio, la donna, ricoverata all’ospedale di Bassano in codice giallo. Non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

schianto Valbrenta