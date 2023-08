Moto sul guard-rail dopo la carambola sulla Valsugana: il pilota 25enne è in rianimazione

Grave incidente intorno alle 13 lungo la strada provinciale 47 della Valsugana, dove si sono concentrati i soccorsi per prestare aiuto a un giovane motociclista finto contro il guard-rail di delimitazione della carreggiata, nei pressi di località San Nazario.

Il ferito, dell’età apparente di circa 25 anni, avrebbe perso conoscenza ed è stato per lui deciso il trasferimento immediato in codice rosso in ospedale.

Non si conoscono per ora altri dettagli sull’incidente stradale e sulle condizioni del giovane motociclista, chiaramente in prognosi riservata e assistito nel reparto di rianimazione, la cui identità personale rimane sotto riserbo.

Sul posto, nel territorio comunale di Valbrenta, un’ambulanza del Suem 118 inviata dal polo sanitario San Bassiano e le forze dell’ordine per i rilievi stradali e per la gestione del traffico, con code su entrambi i sensi di marcia nel corso della fase di soccorsi.

La notizia è in aggiornamento