Masso precipita in strada da un terrazzamento: intervento di vigili del fuoco e operai comunali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le recenti piogge devono aver smosso il terreno: potrebbe essere questa la causa della caduta di un masso in strada in località Colicello di Valbrenta. Il fatto è accaduto lungo la strada della destra Brenta, in via Sbarra, dove alle 12:30 di oggi – 3 novembre – è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la caduta di un grosso masso su sede stradale. Nessuna persona è rimasta ferita nell’evento.

La squadra proveniente dal distaccamento di Bassano, una volta arrivata sul posto, ha constatato che il masso, che aveva invaso metà della carreggiata, era caduto da un terrazzamento situato a bordo strada. Dopo aver messo in sicurezza l’ambiente, i vigili del fuoco hanno richiesto il supporto della squadra comunale per lo spostamento del masso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per garantire la sicurezza e la viabilità.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.