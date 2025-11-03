Crolla a Roma la Torre dei Conti, operaio tra le macerie

Momenti paura al centro di Roma, nei pressi di Via dei Fori Imperiali all’altezza di largo Corrado Ricci.

Secondo le testimonianze, il primo crollo si è verificato intorno alle 11.20, coinvolgendo quattro operai. Uno di loro si trova ancora sotto le macerie mentre un altro è stato ricoverato in codice rosso. Poco prima delle 13, si è registrato un altro crollo: una valanga di calcinacci è caduta dal tetto e ha provocato una nuova enorme nube di polvere che ha investito la squadra dei Vigili del fuoco presente sul posto. Un pompiere è stato trasportato all’ospedale Oftalmico.

Dopo il secondo crollo, due autoscale dei vigili del fuoco si sono avvicinate alla Torre dei Conti per cercare una strada per trarre in salvo un operaio ancora presente all’interno dell’edificio medievale. I vigili hanno buttato alcune pietre cercando di liberare l’accesso a una delle finestre, ma abbandonando subito questa modalità. La fragilità della struttura sta rallentando molto le operazioni di soccorso.

Avviate le indagini. I pm di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine per lesioni colpose. Sul posto presenti anche la polizia giudiziaria della sezione specializzata infortuni su lavoro. Chi indaga disporrà una consulenza tecnica per verificare cosa è avvenuto ed eventuali responsabilità.