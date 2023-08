Incendio in cucina, i pompieri salvano una donna rimasta a terra intossicata

Sono intervenuti prima di tutto per salvare un’inquilina in serio pericolo di vita i pompieri di Schio alle 11.40 di stamattina nel quartiere di Santissima Trinità, dopo l’allarme incendio lanciato da un cittadino segnalando il problema da via Pietro Maroncelli, a due passi dalla zona del Campus scuole superiori.

All’interno di un appartamento del primo piano, invaso dal fumo, gli operatori dei vigili del fuoco hanno trovato accesso da una finestra del giardino intorno allo stabile, indossando gli autorespiratori. Nel locale cucina uno tra loro ha individuato la donna in stato incosciente, a causa dell’intossicazione da fumo con ogni probabilità, portandola all’esterno e aiutandola a respirare con la somministrazione di ossigeno, prima di affidarla alle cure del Suem.

Il resto della squadra di pompieri giunta sul posto dal vicino distaccamento scledense si è subito occupato di spegnere le fiamme residue, con il principio d’incendio arginato prima che si estendesse in altri locali del piano abitato. In corso i valutazione i danni interni, in prevalenza a causa del fumo, mentre non si hanno indicazioni sulle cause effettive che hanno provocato il problema. Non si esclude, per il momento, che la donna abbia accusato un malore o sia stata vittima di una caduta con pentole sul piano cottura.