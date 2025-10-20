Palestra di roccia di Primolano: compagno cade e colpisce alpinista in cordata

E’ stato elitrasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza lo scalatore bellunese rimasto ferito ieri 19 ottobre sulla palestra di roccia di Primolano, frazione del comune di Valbrenta, in provincia di Vicenza.

L’incidente è avvenuto all’altezza del terzo tiro della Via Madiba e l’allarme è stato lanciato verso le 12.20. L’uomo, un 52enne di Alleghe, era fermo in sosta faceva sicura al compagno di cordata: l’amico che stava scalando sopra di lui è volato e gli è caduto addosso.

Sul posto è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, con l’attivazione per eventuale supporto del Soccorso alpino di Feltre. A causa della presenza dei fili dell’alta tensione, il recupero da parte di Leone, il velivolo dell’elisoccorso, è stato particolarmente impegnativo. Il tecnico di elisoccorso è stato avvicinato con un verricello di 80 metri all’alpinista, colpito involontariamente dal compagno in caduta, che lamentava male alla spalla e al collo. In accordo con il medico, prestata prima assistenza, l’infortunato è stato issato a bordo e trasportato al campo base. L’elicottero ha poi provveduto a recuperare anche l’amico rimasto in parete, prima di volare all’ospedale di Vicenza.

