Violentata da uno sconosciuto a 89 anni: indagini dei carabinieri

Un’anziana di 89 anni sarebbe stata violentata a Bassano del Grappa da uno sconosciuto nel garage di casa. La sconvolgente notizia, coperta dal massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine, si è diffusa oggi nella città in riva al Brenta, ma sarebbe avvenuta, come racconta il Corriere del Veneto, mercoledì scorso.

L’ottuagenaria, che vive sola, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale San Bassiano, dove accertamenti clinici svolti durante il suo ricovero, hanno confermato la violenza.

Nel tardo pomeriggio l’anziana è scesa nel garage del condominio – di cui non si rende nota la localizzazione a tutela della vittima – ed è stato lì che le si è parato davanti un uomo con il viso coperto, che l’ha minacciata con un coltello e senza dire una parola, ha approfittato di lei. L’anziana, traumatizzata, non ha potuto reagire. L’uomo si è poi dileguato in un battibaleno. L’89enne, raccogliendo le poche forze rimaste, è tornata nel suo appartamento. Inizialmente sarebbe stata intenzionata a non parlare con nessuno, ma in un secondo momento si è rivolta al pronto soccorso chiamando il Suem 118. Ricoverata, è stata sottoposta a un piccolo intervento chirurgico e ha poi raccontato l’accaduto.

È scattata così la denuncia presso i carabinieri di Bassano, che stanno vagliando tutti gli indizi, comprese le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e i ricordi confusi dell’anziana.