Addio al dottor Salsa, ex primario di neurologia al San Bassiano fino alla pensione

Ospedale San Bassiano in lutto in questi giorni di fine febbraio e inizio marzo, per la perdita di un uomo e un dottore che ha lasciato il segno e un ricordo inestimabile nelle corsie del reparto di Neurologia. Nonostante già da circa una decina d’anni ormai si era ritirato in pensione. Il riferimento è al medico Francesco Salsa, che fu primario nel polo di cura di Bassano del Grappa nell’allora Ulss 3 del Veneto.

Lo specialista neurologo siciliano di nascita – era originario di Bagheria (Palermo), dove in tanto lo ricordano al pari di quanto avviene in Veneto – si è spento venerdì scorso durante la degenza all’ospedale di comunità di Marostica. Era rimasto vittima di una caduta, con complicazioni che lo hanno portato al decesso a 77 anni di età.

Il dottor Francesco Salsa aveva costruito nel Bassanese la sua carriera, fino a ricoprire il suolo di direttore della Uoc di Neurologia, e ancor più la famiglia, lasciando nello sconforto di questi giorni dolorosi la moglie Sara Baggio, i figli Francesca – anche lei medico di professione – e Carlo con i rispettivi compagni e due adorati nipoti. E suscitando cordoglio tra quanti ancora lavorano ogni giorno in ambito sanitario al San Bassiano, ex colleghi e personale infermieristico. Oltre a tanti ex pazienti che lo ricordano e serbano un ricordo misto di gratitudine e stima nei confronti di quel dottore del Sud che tanto a cuore aveva i propri assistiti, con modi e toni cordiali d’altri tempi.

Meglio conosciuto con il nome abbreviato di “Franco” nella cerchia di amicizie, anche negli anni seguenti al pensionamento dalla sanità pubblica il medico siciliano d’origine ha continuato a dedicarsi alla sua professione, mettendo a disposizione la propria esperienza pluriennale di specialista come consulente, in ambito formativo e in vari congressi di aggiornamento e confronti scientifico. “Una grande perdita, un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuto ed apprezzato. Vola in alto Franco, resterai per sempre nei nostri pensieri” scrive un’amica di famiglia, in uno dei messaggi pubblici di cordoglio.

Il rito religioso di commiato sarà celebrato domani mattina, martedì 2 marzo, alle 10.30 nella chiesa di San Francesco di Bassano del Grappa.