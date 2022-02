Altro incendio in un appartamento di Bassano. Nessun ferito, cucina distrutta dalle fiamme

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un nuovo allarme incendio ha messo ieri in apprensione una zona abitata di Bassano del Grappa, dopo il drammatico rogo di venerdì scorso che è costato la vita di una donna con disabilità, residente a Santa Croce. Stavolta non si registrano persone ferite, ma ancora il rogo si è sprigionato dall’interno di un appartamento, in questo caso dalla cucina.

A mezzogiorno di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Quartiere 25 Aprile per affrontare un incendio in quel momento ancora circoscritto alla stanza che ospita il vano cucina, ma con serio pericolo di estensione delle pericolose fiamme al resto dell’alloggio con problematiche di sicurezza conseguenti per tutto il condominio.

Le fiamme divampate per una probabile fuga di gas si sono estese ai pensili, nonostante i tentativi di uno degli inquilini di spegnere il fuoco in autonomia mentre era in attesa degli specialisti del pronto intervento. I pompieri arrivati dal locale distaccamento di Bassano del Grappa sono riusciti a spegnere le fiamme in pochi minuti al loro arrivo, riuscendo a evitare il coinvolgimento del resto dell’appartamento, comunque danneggiato dal fumo.

Inoltre, il calore sviluppato dalle fiamme ha provocato il distacco dell’intonaco dalle pareti della stessa cucina. Tutte le suppellettili inservibili sono state accatastate all’esterno, nel cortile giardino della palazzina, in modo da evitare nuovi focolai. Ieri le operazioni di soccorso e bonifica dell’appartamento sono terminate dopo circa due ore, compresi i rilievi che hanno determinato la probabile causa del problema.