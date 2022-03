Auto si ribalta sul fianco dopo la sbandata, ferito il conducente che finisce in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Proprio sul finire di una domenica tutto sommato senza grossi problemi sulle strade del Vicentino un incidente con feriti è stato segnalato nel quartiere di Santa Croce a Bassano del Grappa, con intervento dei soccorsi richiesti precisamente in via Ognissanti.

Poco dopo le 23 era giunta infatti la segnalazione ai numeri di emergenza di una vettura di alta cilindra e colore scuro rovesciata sul lato guida, dopo essersi impennata su un cordolo a margine della carreggiata di marcia lungo il viale alberato in quel tratto di strada.

All’interno delle vettura incidentata il solo conducente. Dalle prime evidenze sembra fosse uscito autonomamente dall’abitacolo e dal posto di guida, nonostante le contusioni riportate nell’impatto. La squadra di soccorso del Suem 118 è giunta immediatamente dal vicino ospedale di San Bassiano, distante poco più di un chilometro, prendendo in consegna l’uomo e affidandolo alle cure del personale della medicina di emergenza. A collaborare una squadra di vigili del fuoco bassanesi, subito allertata al pari dei sanitari.

Non sono state rese note le condizioni generali di salute del malcapitato guidatore, che non verserebbe in pericolo di vita ed è stato sottoposto ad accertamenti nel corso della notte in pronto soccorso. Sembra che l’uomo abbia perso il controllo autonomamente della propria vettura, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi a Santa Croce. Non ci sarebbe il concorso di altri veicoli nella dinamica dell’incidente.