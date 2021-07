Auto s’incendia in strada: illesi tre giovani usciti dall’abitacolo. Dubbi sulla dinamica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tempo di una manciata secondi e avrebbero probabilmente riportato quantomeno delle ustioni, se non problemi di salute più gravi. Invece tre giovani vicentini della zona per loro fortuna sono usciti praticamente illesi dall’incendio di un’auto su cui viaggiavano dopo una serata di svago e al rientro verso le rispettive abitazioni.

Il problema improvviso di è verificato avvenuto alle 2.30 circa della notte venerdì e sabato a Bassano del Grappa, all’altezza della rotatoria di via Baggi in località Ponte Storto, nell’area a vocazione commerciale. Devastata dalle fiamme una vettura di marca Peugeot e modello 207, destinata senza appello alla demolizione dopo essere finita “arrosto”. A bordo due giovani 21enni di Tezze sul Brenta a una ragazza di 19 di Cassola.

A salvare da guai assicurati la compagnia di amici, due ragazzi e una ragazza sui vent’anni, è stata la percezione di odore acre di bruciato all’interno dell’abitacolo, secondo la versione riportata dai vigili del fuoco bassanesi che sono intervenuti sul posto l’altra notte, con ogni probabilità riferita dagli occupanti del veicolo. Il guidatore avrebbe quindi accostato in fretta e furia di fronte al civico n°26, per controllare l’auto, proprio mentre quest’ultima sviluppava del fumo scuro e poi le prime fiamme dal vano motore per poi trasformarsi in una “torcia” in poche decine di secondi.

I pompieri in servizio notturno si sono occupati immediatamente del rogo, agendo a debita distanza di sicurezza visti i pericoli di esplosione, spegnendolo in pochi minuti quando ormai le fiamme avevano attaccato ogni elemento interno e la carrozzeria oltre alle gomme. Anche la siepe dell’abitazione attigua ha subito dei danni. Da valutare due ipotesi in mano ai rilievi dei carabinieri: l’origine del problema di natura elettromeccanica, vale a dire la versione della prima ora comunicata dai vigili del fuoco, oppure una perdita di controllo del mezzo con impatto sul muretto di recinzione – come sembra dalle immagini fornite dal servizio del 115 e dai danni riportati sulla parte frontale – e successivo incendio scaturito dall’incidente stradale autonomo.