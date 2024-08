Bmw prende fuoco “in marcia”, il conducente esce dall’abitacolo in tempo e chiede aiuto

Un nuovo caso di incendio scaturito da un’automobile per causa di natura elettromeccanica ha impegnato i vhttps://www.ecovicentino.it/igili del fuoco nel corso del fine settimana nel territorio vicentino. L’allarme nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada che taglia la campagna tra le cittadine di Breganze e Sandrigo, con una Bmw Serie 1 a prendere fuoco con origine dal vano motore.

Il conducente che si trovava alla guida intorno all’1.40 di ieri notte – viaggiava solo in auto – non appena percepito (in marcia) odore di bruciato ha accostato la vettura, proprio mentre iniziava a fuoriuscire del fumo. Pochi istanti e sono poi scoppiate le fiamme. La persona alla guida non è incorsa in conseguenze di natura fisica, essendosi messo al sicuro in tempo per evitare intossicazioni da fumo.

I pompieri allertati al numero di emergenza del 115 sono accorsi sul posto, nei pressi della frazione di Mirabella di Breganze e in via Chizzalunga, affidando ai volontari della caserma di Thiene lo spegnimento in sicurezza del modello di Bmw. Il veicolo è andato totalmente distrutto, dopo che le fiamme hanno invaso l’abitacolo dall’interno. Oltre ai due automezzi dei vigili del fuoco anche un equipaggio dei Carabinieri è stato chiamato sullo scenario, per i rilievi di prassi e per occuparsi della gestione della circolazione stradale.

Le cause del rogo di origine autonoma e di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti. Le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa due ore, in piena notte, come ha informato il comando provinciale del 115 nel report di ieri, concluse con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.