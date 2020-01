Avvocato bassanese aggredisce giudice in udienza: denunciato e portato in psichiatria

Avrebbe perso la testa quando ha visto il giudice della I Sezione Civile del Tribunale di Treviso, Alberto Barbazza, con cui aveva un’udienza, parlare con altre persone: un avvocato bassanese di 49 anni ha aggredito il magistrato, dando in escandescenze anche con le forze dell’ordine e i sanitari intervenuti per calmare la situazione.

La follia si è scatenata intorno alle 11 di martedì mattina 28 gennaio: come riportano le testate locali, presenti in tribunale con i giornalisti che si occupano di giudiziaria, l’avvocato – che vive e opera a Bassano del Grappa – ha dato in escandescenze, protestando e urlando, quando ha trovato il giudice con cui era fissata l’udienza impegnato in un altro incontro: l’avrebbe strattonato, cercando anche di colpirlo, pare senza riuscirci. La polizia giudiziaria e un carabiniere sarebbero quindi intervenuti allontanandolo dall’aula ma l’uomo prima avrebbe sferrato due sberle al carabiniere e poi sarebbe stato immobilizzato a terra.

Sul posto è quindi stata fatta intervenire un’ambulanza del Suem trevigiano, ma una volta sul mezzo, l’avvocato ha sferrato un ceffone anche all’infermiera a bordo. A questo punto è scattato un trattamento sanitario obbligatorio.