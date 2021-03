Al parchetto con due etti di marijuana: denunciati due ventenni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’operazione di controllo dei carabinieri di Nove, in un parco pubblico di Cartigliano ha portato due giorni fa, alla denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di droga di due ventenni del posto.

I militari dell’arma l’altro giorno nel tardo pomeriggio erano impegnati in specifici servizi antidroga: all’interno del parco pubblico di via Monte Cimone hanno sottoposto a controllo due ragazzi di 21 e 22 anni: l’atteggiamento di sfida dei due, che tradiva però una certa agitazione, ha convinto i carabinieri a perquisirli da una certa gli stessi in parte di sfida ed in parte agitato, poneva in allarme i militari che decidevano di sottoporli a perquisizione. Addosso al 22enne B.N. – nato Burkina Faso e residente a Cartigliano e già con la fedina penale sporca – i militari hanno trovato mezzo grammo di marijuana.

Ben più sostanziosa invece la quantità di droga che aveva con sé H.K., 21enne vicentino residente pure a Cartigliano: tre involucri di cellophane con all’interno quasi due atti di “marija” (197 grammi per la precisione), oltre a un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e 96 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il tutto ovviamente è stato sottoposto a sequestro, mentre i due giovani, dopo essere stati condotti in caserma ed al termine delle operazioni di rito, sono stati rimessi in libertà e denunciati alla Procura di Vicenza.