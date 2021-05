Braccio meccanico dell’autogru dimenticato danneggia i cavi della linea ferroviaria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una banale dimenticanza da parte di un operatore di una ditta al lavoro in un cantiere a Cassola in via Grande ha provocato danni importanti alla linea ferroviaria Venezia-Bassano nella seconda mattinata di ieri, rischiando nei primi momenti anche di mettere in pericolo l’incolumità di eventuali passanti.

Fortunatamente nessuno si è fatto male dopo che il braccio di un’autogru impegnata per dei lavori stradali lungo la Sp57, in prossimità di un passaggio a livello, non fatta rientrare nel corpo centrale del macchinario, ha tranciato dei cavi elettrici in prossimità dei binari.

L’allarme è scattato alle 11.15 di giovedì, con la chiamata girata immediatamente ai vigili del fuoco di Bassano del Grappa. Una squadra pronta all’intervento si è recata sul posto per verificare danni ed eventuali pericoli, con il compito di assicurare la messa in sicurezza dell’area e le garanzie per la circolazione dei treni sul tratto ferroviario. Tra l’altro proprio in corrispondenza di un incrocio a tre strade che – via Grande, Via Ferrovia e via Papa Giovanni XXIII – che ha congestionato il flusso di veicoli nella zona.

Nessuno tra i presenti nelle vicinanze è rimasto ferito. I pompieri bassanesi, dopo le prime verifiche, hanno delimitato l’area di intervento bloccando il passaggio dei convogli su rotaia fino all’intervento del personale della Rete Ferroviaria Italiana. Sia i carabinieri che gli agenti di polizia locale hanno collaborato per la gestione del traffico, interdetto agli utenti della strada per circa 45 minuti. Le rotaie, invece, sono rimaste senza treni a percorrerle fino al pomeriggio, dopo aver portato a termine più sopralluoghi di verifica.