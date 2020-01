Fiamme dal seminterrato di una casa in fase di costruzione. A fuoco legna e materiali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I vigili del fuoco sono stati chiamati ad un intervento d’urgenza poco prima delle 19 di ieri a Cassola, dove un incendio si è sprigionato nel cantiere edilizio di un’abitazione in fase avanzata di costruzione. Ad andare a fuoco una catasta di legna e di materiale di costruzione che erano depositati nel seminterrato, in uno spazio destinato a garage una volta ultimati i lavori di costruzione dell’edificio. Ignote le cause del rogo, spento dai pompieri di Bassano del Grappa giunti sul posto – in via S. Bonaventura – fortunatamente pochi minuti dopo l’allarme. Lo stabile era deserto, quindi non si registrano feriti, mentre i danni saranno oggetto di valutazione a partire dalla mattinata odierna.

Le cause dell’incendio saranno vagliate dopo un sopralluogo tecnico da parte dei vigili del fuoco, da valutare l’ipotesi del corto circuito in base allo stato dei lavori anche rimangono aperte altre opzioni. L’area dove si è registrato l’allarme corrisponde ad un lotto dove si stanno edificando delle villette. Anche i carabinieri della stazione locale si sono recati nell’area interessata dalla situazione di pericolo, cessato nell’arco di un’ora circa grazie al pronto intervento degli specialisti del soccorso del 115.