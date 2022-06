Mezzo agricolo va a fuoco in un campo, salvo l’operaio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tanta paura per un incendio divampato in un terreno agricolo mentre un operaio era intento nella lavorazione del fieno, il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato conseguenze ben più gravi. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, poco dopo le 15 in via Cassola nel comune di Cassola. L’uomo a bordo del macchinario si è accorto che qualcosa non andava, è riuscito a chiudere il mezzo e a scendere poco prima delle fiamme.

Il calore di questi giorni, uniti ad un materiale agricolo altamente infiammabile poteva creare una situazione di grave pericolo. Nel dettaglio, l’agricoltore, era impegnato nella lavorazione delle rotoballe, dopo aver lanciato l’allarme sono intervenuti i pompieri di Bassano del Grappa con due mezzi antincendio. Lo spegnimento non ha comunque salvato il mezzo che è andato completamente distrutto. Le operazioni di soccorso e raffreddamento dell’imballatrice sono terminate dopo circa due ore, nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita.