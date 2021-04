Ritrovato in stato confusionale a Borgo Valsugana il 53enne scomparso da Molvena

Borgo Valsugana (Trento) Andreas Runkewitz, il 53enne ospite di una casa alloggio della cooperativa sociale Libra a Colceresa, di cui E’ stato trovato nella notte aAndreas Runkewitz, ildella cooperativa sociale Libra adi cui non si avevano notizie dal 29 marzo

Lo scomparso è stato trovato dai carabinieri intorno a mezzanotte e mezza: una pattuglia ha notato un uomo seduto in una panchina dentro un parco giochi e constatando che era in forte stato confusionale, ha avvertito il 118 e la polizia locale. Portato in ospedale in ambulanza, è stato possibile appurarne l’identità e quindi è stata avvertita anche la compagnia dei carabinieri di Bassano, che ha quindi dato la notizia ai responsabili della comunità che lo ospitava e ai vigili del fuoco, chiamati a coordinare le ricerche.

L’uomo, ospite della struttura dislocata in via Soprachiesa, in località Mure di Molvena, è originario della Valbrenta e conosceva bene quindi tutta la Valsugana, verso cui si è quindi diretto con mezzi di fortuna. Le ricerche erano scattate ieri nel pomeriggio e si erano concentrate, come da protocollo, nei pressi del luogo della scomparsa, senza tralasciare tuttavia alcuna traccia che potesse portare anche più lontano. Il Comune di Colceresa ha ringraziato pubblicamente sui sociale tutte le persone coinvolte nelle ricerche, compresa la protezione civile e l’associazione nazionale carabinieri, nonché e la cittadinanza per la collaborazione.