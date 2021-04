AHL, la Migross Asiago supera Cortina e accede alle semifinali

Con la vittoria di giovedì sera, la Migross Asiago ha staccato il pass per le semifinali di Alps Hockey League. Grazie al 4-1 sul Cortina, i giallorossi hanno portato a casa un altro bel traguardo.

Subito Frei ha aperto le danze in questa gara3 grazie ad una buona azione personale. Dopo di lui ha raddoppiato Gellert nel secondo periodo, cercando di chiudere la partita in anticipo. Il Cortina ha poi dimezzato lo svantaggio con Cordiano, ma la tenacia dei vicentini ha premiato: la doppietta di Frei e il gol conclusivo di Marchetti hanno respinto ogni tentativo di rimonta dei bellunesi. Grazie ai successi in gara 1 e gara2 (entrambi 2-1) e alla vittoria di stasera, l’Asiago si conferma in gran forma e può cominciare a preparare i match di semifinale.

Il livello ora si alza sempre di più. La Migross, mentre inizia già a pensare alle prossime partite, dovrà attendere di conoscere il proprio avversario. Certo è che più avanti si va e più le difficoltà aumentano: l’importante sarà partire con fiducia e con la consapevolezza delle proprie forze. Il 3-0 sul Cortina è simbolo di una squadra motivata e che ha grandissimo potenziale: due fattori imprescindibili per continuare a ben figurare nel panorama europeo.