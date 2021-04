Si accascia nell’orto, inutili le manovre rianimatorie: morto un anziano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia a Salcedo in via Burani in pausa pranzo: un anziano si è sentito male mentre si trovava nell’orto e a nulla è valso l’intervento di un’ambulanza: i sanitari alla fine si son dovuti arrendere, dichiarando il decesso di Oscar Marchi, 86enne già residente in paese.

L’allarme al 118 è scattato alle 12.45 nella frazione di Laverda: il Suem ha chiesto il supporto anche alla polizia locale Nordest Vicentino, al fine di gestire la viabilità in quanto era stato chiesto l’intervento sul posto anche dell’elisoccorso.

Nonostante le operazioni di rianimazione, alle 13,20 il medico ha constatato il decesso dell’anziano. Dai primi accertamenti, coordinati dal Pubblico Ministero del Tribunale di Vicenza, risulterebbe un decesso per probabili cause naturali. In ogni caso la salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per successivi accertamenti.