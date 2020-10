Covid-19, caso di positività in Municipio a Bassano: uffici chiusi per la sanificazione

Caso di positività al nuovo Coronavirus anche in municipio a Bassano del Grappa: domani gli uffici rimarranno chiusi.

A comunicarlo è l’ufficio stampa del Comune: il positivo è un dipendente impiegato nella sede principale, in via Matteotti. La struttura resterà chiusa quindi chiusa per un giorno, nella giornata di giovedì 29 ottobre.

La persona positiva era in isolamento già da alcuni giorni e non aveva mansioni di front office. “Le auguriamo una pronta guarigione e comunichiamo alla cittadinanza che sono state poste in essere tutte le operazioni previste dai protocolli di sicurezza per contrastare la diffusione dell’epidemia, tra cui la sanificazione dei locali, che avverrà appunto nella giornata di domani” è riportato nella nota stampa. La riapertura del Municipio è prevista per venerdì 30 ottobre.

“Ringrazio il personale tutto per l’impegno e la dedizione in un momento di particolare difficoltà – commenta il sindaco Elena Pavan – e ricordo ancora una volta a tutti i cittadini di rispettare le regole: indossare la mascherina, igienizzare frequentemente le mani e rispettare il distanziamento interpersonale”.

Un caso di positività in una sede comunale si era verificato oggi anche a Vicenza, negli uffici di piazza Biade: mercoledì mattina si è provveduto alla sanificazione di un’area circoscritta del palazzo municipale, non appena una dipendente (assente dallo scorso mercoledì) ha comunicato da casa il riscontro ufficiale della propria positività. In questo caso, l’episodio non ha avuto nessuna ripercussione in altri uffici.