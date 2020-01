Epifania con dramma sulle strade: malore al volante per un imprenditore di 59 anni

Ad un tratto una Mercedes bianca avrebbe invaso la corsia opposta senza motivo, nei pressi del centro commerciale “Il Grifone” a Bassano del Grappa, concludendo la marcia schiantandosi su un muretto. All’interno dei veicolo solo il conducente, che secondo le prime indicazioni avrebbe perso il controllo della sua auto a causa di un probabile malore. Il decesso dell’automobilista – Fabio Valle il suo nome reso noto in seguito, residente a Bassano ma conosciuto anche a Rosà per la sua attività lavorativa nel campo dell’edilizia -, è avvenuto in pochi attimi, difficile dire con certezza se a causa del probabile infarto o per conseguenza dell’urto con il muro. Aveva 59 anni, abitava a poche centinaia di metri dal luogo dove ha trovato la morte poco dopo il mezzogiorno di ieri.

L’incidente stradale è stato segnalato lungo la trafficata via Capitelvecchio, nell’area commerciale della periferia che in quel momento, visti il giorno di festività e l’orario del pranzo, fortunatamente era quasi deserta. Fattori che hanno impedito ad altri utenti della strada di venire coinvolti. La vittima proveniva da Rosà, diretta verso Bassano del Grappa, quando la sua vettura ha iniziato a cambiare traiettoria in modo anomalo, secondo quanto avrebbero raccontato da alcuni testimoni. Fino allo schianto sul perimetro in muratura di un edificio provato e alle sirene dei soccorsi, con il prodigarsi di persone e ambulanza in arrivo dal vicino ospedale S. Bassiano, purtroppo rivelatisi vani.

Forse Fabio Valle stava rientrando in casa per il pranzo, nell’abitazione che condivideva con la moglie, ignara di quanto accaduto poco lontano: una nuova terribile tragedia sulle strade del Bassanese. Cordoglio diffuso sia nella città del Grappa che a Rosà, dove la famiglia Valle è conosciuta e apprezzata e manteneva l’azienda nel settore edilizia, in via Bertorelle.