Fiorella Mannoia a Bassano con “La versione di Fiorella tour” sabato 12 marzo, fra grandi successi e i brani dell’ultimo album “Padroni di niente”.

È l’atteso concerto della cantante che, dopo i rinvii a causa del Covid, ritorna finalmente in scena con un concerto che prende il nome dal programma che ha appena terminato di condurre su Rai 3, in seconda serata. Nel concerto, ospitato sul palcoscenico del Pala Bassano 2 e organizzato da DuePunti Eventi, Fiorella Mannoia interpreterà i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”, uscito a novembre 2021.

“Mi sento felice perché dopo due anni e mezzo finalmente possiamo rivedere i teatri pieni e ricominciare una vera tournée che purtroppo non avevamo potuto fare per i motivi che conosciamo – racconta Fiorella -. Certo, con quello che sta succedendo non siamo nello spirito migliore, ma questo è il nostro lavoro e tutti lavorano nonostante quello che sta accadendo. Il nostro mestiere è questo e cerchiamo di intrattenere la gente e dare delle emozioni perché è quello che sappiamo fare. Spero che siano due ore di emozioni in cui come sempre ci si divertirà, commuoverà e si rifletterà su tanti argomenti. È un po’ la prerogativa di tutti i miei concerti: si ride, ci si commuove, si pensa”.

E ancora: “Durante le registrazioni del programma inaspettatamente mi sono trovata a cantare canzoni che non avevo mai cantato, che mi ha fatto piacere cantare e che quindi riporterò sul palco. Anche il palco stesso richiama il programma, ci sono le lampadine viste in studio in questi mesi, perciò abbiamo voluto riportare un po’ “La Versione di Fiorella” nel teatro”.

Ad accompagnarla sul palco durante il tour i musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi per la data del 12 marzo. Nuovi biglietti sono disponibili nel circuito Ticketone, on line e punti vendita.

Informazioni: DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 – eventi@duepuntieventi.com