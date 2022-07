Forze nuove all’Ulss 7 Pedemontana, assunti 9 medici ortopedici

Aumenta l’organico dei medici in carico alla Ulss 7 Pedemontana, il bando per l’assunzione di professionisti in Ortopedia ha portato all’assegnazione di 9 nuovi posti. Il concorso indetto da Azienda Zero, organo regionale, andrà a rafforzare un reparto di primaria importanza come quello di Ortopedia e Traumatologia. I nuovi medici opereranno nell’intero territorio di competenza dell’azienda sanitaria, negli ospedali di Bassano del Grappa, Santorso e Asiago.

L’arrivo di nuovi medici andrà a rafforzare l’attività sia ambulatoriale che chirurgica in un momento in cui il numero di pazienti è in aumento, il Direttore sanitario commenta positivamente l’assunzione di nuove forze. “Con la loro presa in servizio – commenta il Direttore Sanitario, dott. Antonio di Caprio – si darà corso in maniera più efficace al recupero dell’attività sia ambulatoriale che chirurgica”.

“Nonostante le difficoltà, continuiamo nel perseguimento degli obiettivi di potenziamento dello staff di Ortopedia e degli altri reparti attraverso le nuove figure individuate e con le altre che prevediamo possano arrivare in tempi brevi tramite concorso – dichiara il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza – E’ indispensabile in questa fase valorizzare al massimo tutte le risorse mediche e offrire così un servizio più efficace all’utenza nei nostri tre Ospedali. Puntiamo ad avere l’Ortopedia più efficiente di tutta la Regione e con la ripartenza di quella di Asiago assieme al nuovo primario dott. Chemello, siamo convinti di centrare l’obiettivo”.