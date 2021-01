Genova, distrugge in un incidente la Ferrari del portiere bassanese Marchetti. Lui: “Nella vita conta altro”

Brutta sorpresa per il portiere di origini bassanesi Federico Marchetti, in forza al Genoa: la sua Ferrari 812 Superfast è andata distrutta in un incidente avvenuto mentre l’addetto dell’autolavaggio genovese gliela stava riportando al centro sportivo del club calcistico.

In una curva, l’impiegato ha perso il controllo della Rossa, che si è schiantata contro il guardrail e ha poi tamponato ben cinque auto parcheggiate: il fatto è avvenuto poco lontano dall’aeroporto di Genova, nei pressi del centro di allenamento rossoblu a Pegli.

Nessuna ferita invece per lo sfortunato addetto dell’autolavaggio che, probabilmente sorpreso dalla potenza sprigionata del motore V12 da 800 cavalli ha perso il controllo del bolide (che vale 300 mila euro), dopo la ripartenza da un semaforo. Sui suoi profili social, il 37enne calciatore bassanese ha dimostrato molta saggezza, scrivendo: “Mi dispiace molto per quello che è successo. Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita!”.