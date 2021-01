Vicentino contromano in A1 per 40 km: polizia lo sperona e spara alle ruote per fermarlo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per quaranta chilometri contromano in autostrada e per fermarlo gli agenti hanno dovuto prima speronarlo e quindi sparare alle ruote della sua auto.

Paura oggi intorno all’una in A1 in provincia di Firenze a causa dell’irresponsabilità di un 34enne nato a Vicenza ma con cittadinanza americana.

L’uomo è stato fermato e arrestato dalla polizia stradale di Firenze e di Bologna vicino a Calenzano mentre viaggiava contromano. Come scrive l’Ansa, quando gli agenti gli hanno intimato l’alt ha tentato di sfuggire al controllo ingranando la retromarcia. Una pattuglia lo ha quindi inseguito e bloccato dopo pochi metri, speronando la sua auto. Gli agenti si sono quindi avvicinati e hanno esploso alcuni colpi di pistola verso gli pneumatici della vettura, con l’obiettivo di impedire una nuova fuga.

Nessuna persona è rimasta ferita. Nell’auto il 34enne aveva anche un’ascia, un coltello, una falce e attrezzatura da campeggio. Domani sarà processato per direttissima e dovrà difendesi dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Secondo quanto riporta La Nazione, l’uomo è stato interrogato al distaccamento della Stradale di Firenze nord: non ha risposto alle domande degli agenti, ripetendo solo ed ossessivamente ‘parlerò col mio avvocato, parlerò con il mio avvocato’. Non pare fosse ubriaco, ma è risultato molto alterato, “in pieno delirio, forse sotto l’effetto di non meglio precisate sostanze”. E’ entrato in autostrada a Rioveggio in un tratto chiuso, sfondando la segnaletica, e ha percorso una quarantina di chilometri senza traffico, poi ha viaggiato sempre contromano 9 km in un tratto dove circolavano anche altre auto. A Calenzano, è scattato il rocambolesco fermo, con la fine della sua fuga.