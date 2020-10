Giro d’Italia nel Vicentino: si parte da Bassano. La diretta della corsa (in tv su Raisport)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

LA DIRETTA – Ore 11.30 – Prima vera fuga di giornata. Alla prima salita del tappone si staccano in 5: dopo 42 km dalla partenza in testa un gruppo composto da Caicedo, Armee e gli italiani Bais, Cataldo e Vilella. Nessun uomo di alta classifica nella cinquina di fuggitivi. Il gruppo maglia rosa segue distanziato di 23”, mentre ci si avvicina al primo Gpm di Forcella Valbona.



Ore 11 – La corsa ha raggiunto Zanè, dopo aver oltrepassato Thiene e si avvia a salire in Valdastico dopo i primi 20 chilometri con già un accenno di fuga a due già a Sarcedo subito rientrato. Festa-lampo per la Bardiani-CSF-Faizanè passata proprio di fronte alla sede del main sponsor della squadra. Ora il gruppone compatto attraverserà località Garziere per entrare a Piovene e poi salire verso le prime asperità di giornata. Qui sotto due momenti a Sarcedo (via Bassano), Thiene (viale Bassani), Zanè (zona Corte) e alle “Garziere”.

Ore 10.20 – Schierate in pole position le 4 maglie colorate con ovviamente le “rosa” di Joao Almeida, il portoghese leader di classifica generale, in prima fila e a prendersi i primi applausi. Partenza dal grande parco verde di Prato Santa Caterina, con gruppone ad muovere le prime pedalate dal centro di Bassano e il torpedone delle ammiraglie al seguito. La diretta della partenza su Raisport, poi la cronaca puntuale dalle 14 in poi, con già alle spalle i 60 km percorsi nella provincia vicentina.

ORE 9 – Centro di Bassano del Grappa bardato di rosa, strade chiuse, diretta tv sul canale 57 di Raisport, ciclisti di valore internazionale schierati nel villaggio di partenza e ormai pronti al via. Che sarà dato alle 10.20 secondo programma ufficiale, per poi percorrere per circa 60 chilometri le strade del Vicentino.

Lungo il percorso tanti appassionati del Giro d’Italia, distribuiti e distanziati. La 17esima tappa si percorre su 203 chilometri, con 4 gran premi della montagna compresa l’ultima salita di Madonna del Campiglio, dove è posto il traguardo.

Si pedala da Bassano a Thiene attraversando la strada “Vecchia Gasparona” su Marostica, Colceresa e Breganze, e poi salendo in Valdastico toccando Zanè, Piovene Rocchette, Velo e Arsiero fino ai primi monti a di Tonezza del Cimone e al primo Gps alla Forcella Valbona, a quota 1.782. Poi il passaggio virtuale del testimone con il Trentino, Monte Bondone, Passo Durone e l’ultimo strappo finale gli altri obiettivi per gli specialisti scalatori. Si preannuncia una tappa spettacolare, con passerella anche Bassanese e Altovicentino.

Tante le microstorie da raccontare lungo il tracciato che lancia i corridori all’assalto delle Alpi nell’ultima settimana di corsa. Atleta di casa Enrico Battaglin, vincitore di tre tappe al Giro in carriera, che passerà proprio per Molvena di fronte a casa sua, nella località recentemente unitasi a Mason. Dalla soppressa in diretta tv scelta come prodotto tipico del territorio da decantare a Bassano, ai bambini delle scuole dell’infanzia che preparano cartelli per salutare i campioni della bici. Sempre a Zanè, un’azienda chiude perfino i battenti in omaggio al passaggio della 17esima tappa, forte di una grande tradizione e passione della famiglia Dal Santo, bardando la recinzione con un lungo striscione.

