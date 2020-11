In centro di notte nonostante il coprifuoco e con la droga: giovane arrestato per spaccio

In piena notte a spasso per le vie di Bassano del Grappa con marijuana, cocaina e hashish. E’ accaduto la notte scorsa.

Attorno alle 2 i carabinieri della sezione radiomobile basssanese, nel corso di un servizio antidroga hanno controllato due giovani, entrambi 25enni bassanesi, che stavano camminando a piedi per le vie del centro, nonostante il coprifuoco anti-covid.

Sin dalle prime battute il loro atteggiamento ai militari è parso alquanto agitato e per questo motivo sono stati sottoposti a perquisizione. Praticamente subito uno dei due – le cui inizialo sono F.S. – ha consegnato ai carabinieri una piccola quantità di hashish, affermando di aver ricevuto la droga poco prima dall’altro 25enne.

Anche il secondo giovane – Marco Zanotto – è stato quindi sottoposto sia alla perquisizione personale che a quella domiciliare: in casa gli son stati trovati e sequestrati oltre 80 grammi fra hashish, marijuana e cocaina, oltre a un bilancino, materiale da taglio e più di mille euro in banconote da 50, 20 e 10 euro, ritenuti dai carabinieri provento della sua attività illecita. Il tutto è stato quindi sequestrato.

Zanotto, che risulta non abbia un lavoro, è stato quindi arrestato per spaccio e detenzione

ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione del pubblico ministero di turno, Giovanni Parolin. Il 25enne è stato posto ai domiciliari in casa in attesa dell’udienza di convalida, che avverrà insieme al giudizio direttissimo in Tribunale a Vicenza. L’amico sarà invece segnalato alla Prefettura di Vicenza in quanto assuntore e multato. Ad entrambi sarà anche contestata la violazione del Dpcm di contrasto all’epidemia da Sars-Cov2, per essere usciti dalla propria abitazione oltre l’orario consentito.