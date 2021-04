In sella alla bici rubata con in tasca cocaina e marijuana. Altra denuncia per un 26enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Risale a martedì scorso l’ennesimo fermo per un giovane bassanese più volte finito sulle pagine di cronaca locale, un 27enne che stavolta è stato pizzicato mentre pedalava per le strade di Cassola in sella a una bici risultata rubata. Con in tasca delle modiche quantità sia di cocaina e che di marijuana, sequestrata dai carabinieri.

A intervenire per un controllo su di lui sono stati i militari della Radiomobile di Bassano del Grappa dopo aver notato un atteggiamento sospetto di un ciclista in via S. Pio X, riconoscendo subito dopo il volto noto di M.Z., già implicato in numerosi furti e nel giro dello spaccio di stupefacenti.

Come ci si aspettava, il 27enne non era in grado di giustificare la sua presenza al di fuori del comune di residenza, vale a dire Bassano, manifestando un nervosismo crescente che ha consigliato ai carabinieri di approfondire il controllo. La perquisizione personale ha fatto mergere dalle tasche dei pantaloni due involucri dal peso analogo: il primo contenente circa 1,2 grammi di cocaina ed il secondo con infiorescenze di marijuana. Quantità ritenute compatibili con il consumo personale in questa occasione.

La bici su cui pedalava, però, risultava rubata il giorno precedente da un condominio di via Piave a Bassano del Grappa, con il proprietario a presentare denuncia di furto: lo stesso M.Z. avrebbe ammesso di averla presa in prima persona di fronte all’equipaggio della Radiomobile, ammettendo l’illecito. Il veicolo a pedali, quasi nuovo e del valore di circa 300 euro, è stato il giorno stesso restituito a chi l’aveva acquistato precedentemente.

Per il giovane bassanese è scattata una nuova denuncia per furto aggravato, in abbinata alla segnalazione del nominativo alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti, dove peraltro era già da tempo presente e noto. I circa 2,5 grammi complessivi di droga prelevati dalla sue tasche saranno smaltiti. Non è noto se i carabinieri abbiano inflitto anche la sanzione per mancato rispetto delle normative anticovid.