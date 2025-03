Ritrova in vendita online la bici rubata: la Polizia Locale denuncia un 17enne vicentino

Quando la tecnologia aiuta. E’ successo ad un vicentino che, navigando in internet, ha ritrovato in vendita la bicicletta che gli era stata rubata nel mese di giugno del 2023: grazie ad una pronta denuncia, è quindi riuscito a recuperarla tramite l’aiuto della Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino.

Tutto è iniziato ieri, quando l’uomo si è presentato negli uffici del Comando di Polizia Locale di via Rasa spiegando agli agenti che, con sua sorpresa, aveva trovato in vendita sul sito “Subito.it” la bicicletta della quale aveva regolarmente denunciato il furto nel giugno di due anni fa. Gli agenti, hanno quindi deciso di far scattare il controllo invitando la vittima a concordare un appuntamento con il venditore per la mattinata di oggi, sabato 8 marzo. All’incontro, pattuito nelle adiacenze della stazione ferroviaria di “Villaverla – Montecchio”, assieme alla vittima del furto, anche gli agenti del Nucleo Operativo del Consorzio di Polizia Locale dapprima appartati: una volta avvenuto l’incontro tra le parti ed il riconoscimento della bicicletta da parte della vittima, gli agenti si sono quindi subito avvicinati per procedere con l’identificazione dell’improvvido venditore. Una bicicletta, grazie a dei dettagli inequivocabili, riconosciuta con assoluta certezza dalla vittima che, al termine della redazione degli atti di rito, ha potuto così rientrarne in possesso.

Il giovane ladro, un 17enne di Vicenza, è stato quindi denunciato in stato di libertà per ricettazione alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia.