Guaiti dal tubo di scarico, il piccolo Gerry salvato dal… fido fratello e dai pompieri

Il cucciolo Gerry è scomparso dalla sua casa di Gambugliano ormai da una settimana, e si cominciava a disperare per la sorte toccata al meticcio nero di piccola taglia fino a quando, ieri, un nipotino del proprietario ha sentito dei guaiti provenire da un campo agricolo. Si trattava proprio del cane la cui scomparsa era stata resa nota via social da un membro della famiglia, lanciando un appello sui social l’altro ieri.

I lamenti provenivano dal sottosuolo e non c’era modo di capire dove effettivamente si trovasse e come portarlo in salvo. Fino a quando non son stati chiamati in causa i vigili del fuoco arrivati dalla sede provinciale di Vicenza per il salvataggio dell’animale. Una volta giunti sul posto, in un terreno che costeggia via del Lavoro, gli operatori del 115 hanno tentato di individuare il cane in difficoltà nel sottosuolo in più modi, fino a “chiedere” la collaborazione di Spike – nome parecchio d’attualità in tempi di pandemia e di Covid -, consanguineo nato nella stessa cucciolata evidentemente anche lui preoccupato per la sorte del fratello scomparso.

Si è aperto così un pomeriggio concitato, tenendo presente che Gerry, dal canto suo, era sparito dalla circolazione da una settimana circa e quindi verosimilmente aveva ancora poco tempo a disposizione per poter sopravvivere agli stenti. I pompieri dopo essersi accertati che il cagnolino si trovasse nel tubo di scarico delle acque meteoriche hanno tentato di effettuare prima un’esplorazione con una microcamera, senza esito, per poi praticare un foro nella conduttura utilizzando un escavatore.

Anche qui, senza fortuna. A questo punto l’intuizione che si rivelerà la più fruttuosa: aprire un pozzetto in prossimità del luogo di provenienza dei guaiti di Gerry e far entrare in scena Spike. Il temerario meticcio non si è fatto pregare e ha seguito l’istinto, raggiungendo l’altro quattro zampe e conducendolo all’esterno. Il cane prima intrappolato, tutto sommato trovato in buone condizioni, è stato coccolato dai componenti della squadra, dai bambini presenti e subito dissetato e rifocillato.