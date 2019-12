Inaugurato il nuovo pronto soccorso del San Bassiano: sala d’attesa raddoppiata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quasi due anni di cantiere di lavori, quasi due milioni di euro investiti, ma da ieri è tutto ufficialmente pronto e si assegna a disposizione degli utenti il nuovo reparto di pronto soccorso dell’ospedale S. Bassiano di Bassano del Grappa. Più capiente, più moderno e soprattutto più funzionale alle esigenze dei pazienti che a migliaia si rivolgono a medici e infermieri in servizio presso il distretto 1 dell’Ulss 7 Pedemontana. Ieri mattina l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità politiche regionali e locali, dirigenti dell’azienda sanitaria e personale medico introdotti dal commissario Bortolo Simoni.

Una riorganizzazione di spazi e servizi che permette di ampliare i posti in sala d’attesa (da 35 a 70) e si auspica i tempi di accoglimento dei fruitori del servizio di assistenza, con cinque triage e organico di 17 dottori tra medici attivi e in fase di affiancamento agli specialisti del reparto. Raddoppiati, per dare un dato significativo, gli ambulatori con posti visita totali, che passano da 6 a 12. Da 8 a 18, invece, i posti letto in “Obi” semintensiva.

Insieme a vari sindaci del territorio bassanese servito dall’Ulss 7, a tagliare il nastro il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, il consigliere regionale Nicola Finco, i vertici della Conferenza dei Sindaci Elena Pavan e Franco Balzi, e i membri delle principali associazioni di volontariato, tra cui l’Ais attiva nel territorio.