La postazione dei ripetitori radio tv sul Monte Rubbio va a fuoco. Pompieri all’opera

Pompieri impegnati in un interventi serale e a “quota mille” ieri sera sul confine tra Bassano del Grappa e Conco, nella postazione in altura dove sono installati i ripetitori con le antenne di radio e tv.

Proprio in uno dei locali che ospitano gli impianti ad alta tecnologia sarebbe scaturita la scintilla infausta che ha originato un incendio in alcuni locali, foriero di ingenti danni in via di quantificazione. Probabilmente generata da un corto circuito elettrico.

La squadra di vigili del fuoco altopianese, partita da Asiago, ha raggiunto la località segnalata che si trova tra monte Rubbio e Monte Caina intorno alle 21.30 di martedì sera. Una volta sul posto sono iniziate le procedure di spegnimento del gruppo di focolai di fiamme, operazione conclusa in pochi minuti anche se la successiva ricognizione all’interno dei locali si è protratta fin oltre la mezzanotte. Gli specialisti del 115 hanno verificato che non sussistessero più pericoli di ripresa del rogo nell’area, attraverso il raffreddamento dei dispositivi surriscaldati dal calore, e indagato sulle cause a monte del problema.

Dopo aver controllato ogni container contenente gli impianti di alimentazione dei ripetitori di onde, prima avvolti dalle fiamme, i pompieri hanno potuto lasciare la zona isolata e far rientro in caserma. I danni alle apparecchiature sarebbero di ingente portata, ma solo nei prossimi giorni i tecnici potranno dare una valutazione indicativa. Sul posto è sopraggiunto anche il personale dell’Enel e della proprietà degli impianti.