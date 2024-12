Baracca in lamiera avvolta dalle fiamme nella notte. Distrutte un’auto e una bicicletta

Nessun ferito o intossicato, ma danni importanti a cose in seguito all’incendio che questa notte ha interessato una proprietà privata di una famiglia di Tezze sul Brenta. La chiamata è giunta alla centrale operativa all’una di questa notte, facendo scattare i soccorso di vigili del fuoco in via Rossano. A venire avvolta dalle fiamme, già in stato avanzato all’arrivo dei pompieri del distaccamento di Bassano, era una baracca utilizzata anche come box auto.

La costruzione in lamiera custodiva una vettura, una Lancia Musa devastata dagli effetti del calore e del fuoco, e una bicicletta, anch’essa distrutta. Lo stesso vale per l’attrezzature da giardinaggio appoggiata sulle pareti interne.

Per oltre due ore e mezza gli operatori bassanesi del 115 si sono impegnati per domare le fiamme nella prima fase e, in seguito, per bonificare l’area e rimetterla in sicurezza, prima di lasciare lo scenario dell’incendio a notte inoltrata. Difficile spiegare di primo acchito la causa possibile del problema, che potrebbe essere legato a un guasto elettromeccanico dell’automobile ma non si possono per ora escludere le altre ipotesi.

Ai Carabinieri giunti sul posto con una pattuglia spetta il compito di porre in atto tutte le verifiche del caso, in prima istanza per escluderne l’origine dolosa. Risulta ancora in corso la quantificazione dei danni patiti dai proprietari della rimessa.