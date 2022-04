L’Ulss 7 Pedemontana rafforza il “sociale”: Eddi Frezza nuovo direttore del servizio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un manager con esperienza nell’ambito della pubblica assistenza e con background di studi in legge va a ricoprire il delicato ruolo di direttore operativo dell’Unità Operativa Semplice Sociale dell’Ulss 7 Pedemontana. Il suo nome è Eddi Frezza, 48enne originario di Treviso, che ha accettato la nomina a nei prossimi giorni assumerà l’incarico ufficiale che sarà di supporto anche alla direttrice dei Servizi Socio-Sanitari, la dottoressa Alessandra Corò.

Tra i compiti sul tavolo assegnati al nuovo dirigente l’organizzazione dei servizi sociali territoriali, coordinando in particolare l’elaborazione e l’esecuzione dei piani di zona – vale a dire la programmazione dei servizi sociosanitari nel bacino vicentino gestito dall’azienda locale, favorendo come “punto di raccordo” il coinvolgimento delle amministrazioni Locali e delle associazioni di volontariato.

Il suo curriculum. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste, il dott. Frezza ha approfondito il proprio percorso professionale e formativo con un master in “Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali” all’Università Liuc di Castellanza-Varese e frequentando il corso di formazione manageriale per Direttori Generali in azienda sanitaria organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneto. Nella sua carriera di dirigente pubblico negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di Direttore di Centri Servizi per anziani non autosufficienti, oltre che di asili e centri diurni, coordinando l’esecuzione di servizi di assistenza domiciliare in convezione con gli enti comunali.

“Con la sua specifica esperienza nei servizi territoriali – commenta il Direttore Generale di Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza – il dott. Frezza sarà certamente in grado di portare un contributo importante, nell’ambito di quello che è un impegno costante da parte della nostra azienda non solo per il miglioramento continuo dei servizi territoriali, ma anche nel dialogare con le amministrazioni Comunali e con tutti gli altri attori del territorio”.

Un incarico di grande responsabilità, dunque, come conferma lo stesso dott. Frezza, alle prime parole dopo l’investitura ufficiale del nuovo incarico e all’ingresso nello studio presso l’ospedale San Bassiano: “A livello personale il ruolo che andrò a ricoprire rappresenta anche una nuova sfida professionale, che affronto con entusiasmo e disponibilità a mettermi a disposizione del territorio e dell’azienda”.