Al via con Francesca Michelin il Marostica Summer Festival

Uno straordinario cartellone fa ripartire alla grande il Marostica Summer Festival, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, che prende il via oggi, 8 luglio, in Piazza Castello a Marostica, per concludersi il 16 luglio. Un concentrato di musica d’autore, rock, musical e altro ancora di grande livello, con artisti come Francesca Michielin, Piero Pelù, Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, Davide Merlini, Colapesce e Dimartino, Blonde Brothers, Gianna Nannini.

Ad inaugurare il festival è Francesca Michielin con una tappa del tour “Fuori dagli spazi”. Cantautrice e polistrumentista, ha all’attivo cinque album e a marzo 2021 è tornata sul palco dell’Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome in coppia con Fedez, arrivando al secondo posto. Il 14 maggio scorso è uscito Cinema il brano di Samuel con la collaborazione di Francesca Michielin.

“Scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo” per Piero Pelù, il 9 luglio, con una tappa del tour “Gigante Live”. L’artista ha da poco festeggiato i 40 anni di carriera e, come al solito, “El Diablo” preannuncia una serata di grande rock ed energia.

Il 10 luglio “Musicall”, da “La Dolce Vita” a “Notre Dame de Paris”, da Federico Fellini a Riccardo Cocciante, ovvero il meglio dei musical e delle colonne sonore di tutti i tempi. Un format con il quale Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone fondono immagini e musica, interpretando a modo loro le colonne sonore che hanno reso immortali film e opere. Tre grandi voci accompagnate dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per un tuffo nelle melodie evergreen del presente e passato, guardando al futuro. Ospite speciale della data di Marostica il cantautore Davide Merlini.

Il 12 luglio arrivano Colapesce e Dimartino. Il duo rivelazione di Sanremo 2021 sarà in tour portando nella dimensione live lo straordinario successo del loro ultimo album “I mortali²” (42 Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” (già certificata Doppio Disco di Platino). Saranno introdotti dalla musica electro-country dei Blonde Brothers.

Grande attesa infine per l’anima più rock della canzone italiana, Gianna Nannini (16 luglio), con il concerto “Gianni Nannini – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album. La rocker è pronta ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante, con un concerto che sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i suoi brani più amati in una nuova espressione artistica.

I concerti iniziano alle 21.30. Tutte le informazioni su marosticasummerfestival.it