Andrea Bocelli in piazza degli Scacchi: slitta a fine estate 2021 ma il concerto bis si farà

“Nessun dorma”, la notizia è dolce sia per le orecchie sensibili della musica in generale che per i palati fini dell’opera lirica. L’appuntamento sarà per il settembre del 2021 con il tenore di fama mondiale Andrea Bocelli. Slitta di un anno il grande concerto tanto atteso a Marostica del cantante lirico italiano più conosciuto e amato del pianeta, con nuova data fissata per il grande show in piazza Castello al 15 settembre 2021. A confermarlo l’agenzia “DuePunti Eventi” che cura l’organizzazione delle rassegne musicali come il Marostica Summer Festival, le cui locandine sono state tutte “aggiornate” al futuro.

Un posticipo obbligato, a causa dell’emergenza sanitaria in via di spegnimento ma ancora attiva con limitazioni collegate, fattore che non permette di allestire con sicurezza ad oggi avvenimenti culturali di grande portata, come gli spettacoli che ogni estate rendono il cuore della città degli Scacchi un grande palcoscenico a cielo aperto. Attirando migliaia di persona dal Veneto e oltre.

Tra i concerti annullati o comunque spostati in avanti di un anno con accordi in via di definizione, da segnalare Ben Harper, Piero Pelù e Coez, tra gli altri, anche l’attesa serata tributo dedicata alle opere del maestro Ennio Morricone, il “mago” delle colonne sonore. In mezzo a tanta incertezza dettata dalle conseguenze a 360 gradi dall’epidemia di coronavirus, ora spunta finalmente una data certa con Bocelli, inizialmente in calendario per il 16/9, a quattro anni di distanza dalla prima esibizione del cantante.

Fu un successo allora, nel 2016, tanto da avviare nuove trattative da manager dell’artista e staff dell’agenzia di organizzazione eventi di nuovo nel Vicentino e di fronte alla generosa platea marosticense. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, i range di costo dei ticket vanno dai 71 euro dei posti in “curva laterale” ai 306 delle “poltronissime”.

Il cantante toscano si esibirà con coro e orchestra, presentando un repertorio che lo vedrà impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle sue hit più famose. Il concerto, infatti, sarà diviso in due parti: la prima dedicata all’opera, la seconda ai brani crossover della sua carriera. Ad ospitarlo, guai a non evidenziarlo, una delle piazze più belle d’Italia, nell’occasione allestita con speciali tribune per la famosa rievocazione “La Partita a Scacchi di Marostica” a personaggi viventi, che andrà in scena i giorni precedenti al concerto (nelle date del 10,11 e 12 settembre 2021).